Homem que fez motorista refém para fazer arrastão é preso em Manaus

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Policiais militares da Força Tática detiveram, na manhã desta terça-feira (14), três homens de 18, 19 e 26 anos, suspeitos de assalto e em posse de um simulacro de arma de fogo. A ação ocorreu na rua Brasil, bairro Redenção, zona oeste de Manaus.

A equipe recebeu denúncia, via linha direta, a respeito de um homem portando arma de fogo no bairro citado. Chegando ao local, os policiais identificaram o denunciado saindo da sua residência. Ele foi abordado e na ação, confessou que participou, no dia nove deste mês, do roubo de um automóvel, cujo modelo era um Fiat Palio e a placa JXY 0A34.

Na ocasião, o proprietário do veículo foi mantido como refém no porta-malas, enquanto o homem praticava "arrastão" pela cidade com a ajuda de mais dois indivíduos. Eles utilizavam o simulacro.

A Força Tática questionou o paradeiro dos outros suspeitos e do objeto usado no crime. A equipe foi ao endereço indicado e no local, realizaram a detenção dos dois homens e apreenderam o simulacro de arma de fogo.

O trio e o material apreendido foram encaminhados para o 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Também foi constatado que todos os envolvidos já possuíam passagem pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.