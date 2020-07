Homem que matou desafeto a facadas é preso no Amazonas

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - Policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) detiveram, na madrugada desta terça-feira (28), um homem de 24 anos por homicídio no bairro Terra Preta, município de Manacapuru. Com ele, os policiais encontraram uma faca usada para cometer o crime.



Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que foram acionados por volta das 2h para verificar uma denúncia de homicídio na rua Beira Rio. Quando chegaram ao local, foram informados que a vítima tinha sido socorrida por seus familiares e levada para o hospital da cidade. Na unidade de saúde, a equipe foi informada pela equipe médica que o suspeito de cometer o crime também estava ferido e recebendo atendimento no local.



Ao receber voz de prisão dos policiais, o suspeito confessou o delito e afirmou ter agido em legítima defesa. Ele disse que estava bebendo com a vítima, que é seu primo, e que após um desentendimento iniciaram luta corporal. A vítima teria sacado uma faca e desferido golpes contra ele, que tomou a arma e atingiu o primo.



O suspeito foi detido e mantido sob escolta policial, aguardando alta médica para ser conduzido à delegacia do município, para os procedimentos legais.