Homem que invadiu casa e desfigurou rosto de ex-sogra é preso em Manaus

Manaus/AM - Gerry Cardoso Aguiar, 37, foi preso na manhã desta segunda-feira (18), suspeito de desfigurar o rosto da ex-sogra de 52 anos, no dia 5 deste mês, após invadir a casa da vítima com uma faca. O caso ocorreu no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Acácia Paxeco, Gerry teria um relacionamento amoroso com a filha da vítima, mas não aceita o fim. Ele foi procurar por ela na casa de ex-sogra, que mandou o mesmo embora, após informar que o seu esposo estava chegando em casa.

"Inconformado, ele teria esfaqueado a ex-sogra e fugiu. Ela foi encontrada pelo esposo que a levou para o Hospital 28 de Agosto", disse.

Gerry foi preso e deve passar por procedimentos cabíveis.