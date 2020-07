Homem leva facada no peito durante briga em Manaus

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 42 anos, foi atingido com uma facada no peito, no final da tarde de sexta-feira (10), durante uma discussão na rua Natal, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a facada foi desferida por um homem de 59 anos, que fugiu do local. A vítima teria discutido com o autor antes de levar a facada.

A polícia contou, que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a vítima para o Hospital Platão Araújo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.