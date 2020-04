Homem esconde motocicleta roubada em mata e ao voltar para buscar é preso em Manaus

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrate na manhã deste sábado (11), no momento em que sai de uma área de mata com uma motocicleta roubada. O caso ocorreu na rua G, próximo a ladeira do Oswaldo Américo, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manas.

De acordo com a polícia, e viatura fazia patrulhamento de rotina na área, quando viu o homem em atitude suspeita, saindo de uma matagal, com uma motocicleta modelo Honda Pop de placa PHR 1F74.

Segundo a polícia, ao ser abordado o homem ficou nervoso e confessou aos policiais que a moto havia sido roubada por ele, ainda na noite de sexta-feira (10) e guardada no mato para testar se estaria sendo rastreada.

Conforme a polícia, nessa manhã, o homem foi ao local para levar a motocicleta. Ele foi preso e levado ao 6* Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as medidas cabíveis.