Homem entra em festa de aniversário de penetra e é morto a facadas no Amazonas

Manaus/AM - Policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, coordenada pelo investigador Gonzaga Júnior, prendeu, em flagrante, no domingo (09), por volta de 23h30, Keliton Gomes da Silva, 19, suspeito de assassinar Patrick Farias Coelho, 21, na rua Waldomiro Alves, bairro São José, naquele município.

De acordo com Gonzaga Júnior, o crime ocorreu por volta das 23h, ainda no domingo, durante uma festa de aniversário. “A equipe policial recebeu uma denúncia alertando que uma pessoa teria sido assassinada em uma festa de aniversário. Conforme os participantes do evento, Patrick chegou a festa sem ser convidado, o que causou grande tumulto”, contou o investigador.

Ainda conforme Gonzaga, em seguida, Patrick atingiu a cabeça Keliton com uma garrafa de vidro. “Neste instante, o indivíduo puxou uma faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe na região peitoral da vítima que veio a óbito, ainda no local. Testemunhas que estavam na festa, nos informaram, também, que o autor da facada havia se escondido na casa da avó. Ao chegarmos na residência, encontramos Keliton que foi preso em flagrante”, revelou Gonzaga Júnior.

Após ser preso em flagrante por homicídio com arma branca, o jovem foi encaminhado à DIP do município para procedimentos cabíveis. Ele ficará preso na unidade policial, onde permanecerá a disposição da justiça.