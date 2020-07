Homem encontrado com cabeça esmagada foi atropelado por ônibus ao dormir debaixo de veículo

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Manaus/AM - Um homem de 28 anos encontrado com a cabeça esmagada foi atropelado por um ônibus enquanto dormia debaixo do veículo. O caso ocorreu na sexta-feira (10) no bairro Cidade de Deus, zona Leste da capital.

O motorista foi sair com o ônibus e não viu a vítima. O local serve de garagem a duas empresas de transportes.

O caso foi registrado no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP).