Homem é preso suspeito de tentar estuprar mulher em avenida de Manaus

Manaus/AM - Davis de Lima, 31, foi preso na tarde desta terça-feira (11), suspeito de tentar estuprar uma mulher de 47 anos, na manhã de hoje na avenida Humberto Calderaro Filho, bairro Adrianopólis, zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o titular do 23ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Henrique Brasil, a vítima estava caminhado na avenida quando foi surpreendida pelo suspeito, que estava armado com uma faca. A vítima conseguiu figir e procurou a delegacia.

"A vítima contou que ele saiu de um terreno baldio e disse que iria cometer o estupro. Ela comçou a correr e disse que preferia ser atropelada por um carro e morrer do que ser estuprada", disse.

Conforme o delegado, a que chama atenção da policia é que Davis foi encontrado com várias peças de roupas. Ele costumava trocar de roupa após supostamente cometer delitos na cidade.

"Ele abordou a vítima com uma determinada roupo e foi preso com outra. O que percebemos é que ele usava essas roupas para fazer trocas, talvez com o objetivo de não ser reconhecido. Ao todo ele estava com quatro bermudas e cinco blusas que foram apreendidas", contou.

Davis foi preso e levado ao 23ª DIP onde vai passar por procedimentos cabíveis.