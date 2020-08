Homem é preso suspeito de assassinar desafeto no Amazonas

Manaus/AM - Na segunda-feira (10), por volta das 9h, a equipe de investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, cumpriu mandado de prisão em nome de Alcemir dos Santos Noronha, 34, conhecido como ‘Índio’ e ‘Capitão’, pelo crime de homicídio tentado.

A ação teve a coordenação dos delegados Sylvia Laureana e Carlos Alberto Alencar, titular e adjunto da unidade policial, respectivamente. De acordo com a titular, a prisão ocorreu na residência do indivíduo, no quilômetro 3, do Ramal São Benedito, zona rural de Rio Preto da Eva.

“Alcemir foi preso por uma tentativa de homicídio ocorrida na noite do dia 22 de março deste ano, por volta das 20h, e que teve como vítima um homem de 27 anos”, comentou a delegada.

Ainda segundo Sylvia, o crime foi praticado em uma via pública, no bairro Morada do Sol, naquele município, e teria sido motivada por uma rixa que existia entre o autor e a vítima.

Também conforme a delegada, o mandado foi expedido no dia 9 de junho deste ano, pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da Comarca de Rio Preto da Eva.

O infrator responderá pelo crime de homicídio tentado. Ele ficará na carceragem do 36ª DIP à disposição da Justiça até ser transferido para o sistema penitenciário em Manaus.