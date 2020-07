Homem é preso e fábrica clandestina de armas é desarticulada em Manaus

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Um homem de 27 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na manhã de quarta-feira (29), no bairro Santa Luzia, em Maués, suspeito de fabricar armas de fogo utilizadas pelo crime organizado.

Conforme os policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), um morador ligou para a equipe e informou que em uma residência no bairro Santa Luzia, havia um homem fabricando armas de fogo. As equipes foram até o local e o suspeito e a companheira dele autorizaram a entrada dos policiais.

No quintal do imóvel, foram encontrados um revólver calibre 38 e vários materiais utilizados na fabricação de armas caseiras de vários calibres. A companheira dele foi questionada sobre a presença de mais armas e indicou que havia mais uma arma no quarto do homem. Dentro de uma gaveta, a polícia localizou outro revólver calibre 38, com seis munições intactas e uma caixa com mais munições.

Na operação também foram apreendidas uma balança de precisão e uma máquina de solda. O suspeito recebeu voz de prisão, em flagrante, e foram apresentados na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).