Homem é preso com revólver em rua de Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada desta sexta-feira (15), um homem de 26 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Armando Mendes, zona leste da capital. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e seis munições do mesmo calibre, intactas.

Os policiais relataram que, por volta das 4h30, durante patrulhamento pelas ruas do bairro, visando dar apoio às rotas de ônibus que fazem o transporte dos trabalhadores do Distrito Industrial, avistaram, na rua I, um indivíduo em atitude suspeita, que tentou empreender fuga ao perceber a chegada da polícia.

Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram o revólver na cintura do suspeito. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.