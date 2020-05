Homem é preso com pistola escondida em casa de Manaus

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na madrugada desta quinta-feira (07), um homem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona norte da cidade. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola marca Taurus, modelo 58DD, numeração K0H16989, com o respectivo carregador e cinco munições calibre 380, intactas.

Os policiais que atenderam à ocorrência faziam patrulhamento ostensivo na zona norte quando receberam denúncia anônima, por volta das 2h da quinta-feira, informando que um homem estaria guardando uma arma de fogo em uma residência de madeira, localizada na rua Abel.

Ao realizar incursão na referida rua, logo os policiais identificaram a referida casa e o suspeito. Durante revista pessoal e no interior do imóvel, os policiais encontraram a pistola escondida em um dos cômodos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.