Homem é preso com drogas na zona Leste de Manaus

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na tarde desta terça-feira (05), um homem de 23 anos por tráfico de drogas na Comunidade São Lucas, zona leste da capital. Com ele, os policiais apreenderam 85 trouxinhas de supostamente pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e duas panelas com resquícios de entorpecentes.

Segundo informações dos policiais, por volta das 17h30, durante patrulhamento ostensivo na zona leste, a guarnição recebeu denúncia anônima, via Whatsapp, informando que um indivíduo estaria confeccionando e comercializando drogas em uma residência localizada na rua Miracena. Os policiais se dirigiram até o endereço citado, onde logo localizaram e abordaram um suspeito com as características informadas.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram algumas trouxinhas de possivelmente drogas. Ao ser indagado, o suspeito resolveu entregar o restante do material, que estava guardado em um quitinete. Durante as buscas no local, foram encontradas mais porções de entorpecentes e as panelas com restos de droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.