Homem é preso com drogas escondidas dentro de sofá em Manaus

Manaus/AM - Joabe Fé Freitas da Silva, 21, foi preso na rua Barão de Itamaracá, bairro Flores, zona Centro-Sul, suspeito de comercializar drogas dentro de casa e esconder no sofá.

Segundo policiais do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação é resultado de investigações iniciadas mediante diversas delações ao whatsapp denúncia do 23º DIP, que funciona por meio do número 99418-6180, informando sobre o comércio ilícito de entorpecentes realizada na casa do suspeito.

Os policiais lotados na distrital se dirigiram ao local e passaram a monitorar a residência, quando perceberam uma movimentação estranha de pessoas, então decidiram fazer abordagem e flagrantearam Joabe realizando a venda para um usuário de drogas.

Na casa de Joabe foram encontradas dentro de um sofá uma porção de pasta base, 24 trouxinhas de pasta base, dois pacotes de bicabornato de sódio e uma recipiente com solução de bateria.

Ele foi levado ao 23º DIP e deve ficar a disposição da Justiça.

Outra prisão

Conforme a polícia, também foi preso Diego Sena, na manhã de quarta-feira (29), no beco Beira Rio, no bairro da União, zona Centro-Sul, suspeito de vender drogas naquela região.

A polícia destacou que a prisão dele ocorreu após denúncia anônima. Ele foi flagrado escondendo as drogas que supostamente vendia em uma geladeira.

Ele foi detido e levado ao 23º DIP e também deve ficar a disposição da Justiça.