Homem é preso com dinheiro e drogas no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) detiveram, na noite desta terça-feira (05), um homem por tráfico de drogas no município de Rio Preto da Eva. Com ele, os policiais apreenderam duas porções contendo oito pedras de supostamente oxi, um pacote maior contendo várias pedras da mesma substância e a quantia de R$ 146,00 em espécie.

Os policiais faziam patrulhamento na área quando receberam informações de que um indivíduo, magro, trajando moletom preto e boné, estaria comercializando entorpecentes no início da rua Governador Álvaro Maia. Logo ao chegar ao endereço da denúncia, a guarnição visualizou um homem com as mesmas características.

Após abordagem, durante revista pessoal, os policiais encontraram com ele o dinheiro e, ao realizarem buscas no local, encontraram as porções de possivelmente entorpecentes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.