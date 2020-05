Homem é preso com armas e drogas na zona Sul de Manaus

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM - Policiais militares da Força Tática detiveram, na tarde desta quinta-feira (21), um homem de 22 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Petrópolis, zona sul da capital. Com ele, os policiais apreenderam 23 trouxinhas de supostamente cocaina, 18 trouxinhas de supostamente maconha, duas porções médias de supostamente maconha, duas porções pequenas de supostamente maconha, uma balança de precisão, uma espingarda calibre 16, uma munição calibre 16, intacta, um aparelho celular Samsung e a quantia de R$ 21,00.



Os policiais realizavam patrulhamento tático pelo bairro quando receberam denúncia anônima, por volta das 16h, informando que vários indivíduos estariam realizando tráfico de entorpecentes, na rua Marquês da Silveira. Ao adentrar a referida rua e realizar incursão nos becos, os policiais logo avistaram um indivíduo com características informadas na denúncia.



Ao notar a presença policial, ele jogou na rua uma sacola grande que segurava e fugiu, mas foi alcançado. Em revista pessoal, os policiais encontraram com ele algumas porções de possivelmente entorpecentes. Ao retornarem e verificarem a sacola da qual o suspeito tentou se desfazer, os policiais encontraram a espingarda e o restante do material apreendido.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.