Homem é preso com arma e munição no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na tarde deste domingo (12), um rapaz de 18 anos suspeito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido no bairro Urucum, no município de Coari. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, e seis munições calibre 38, intactas.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, por volta das 17h20, durante patrulhamento pelo bairro, mais precisamente na avenida Joanico, avistaram vários indivíduos em cima de uma laje, em atitude suspeita. Ao perceberem a chegada da polícia, os suspeitos empreenderam fuga, tendo um deles entrado em uma residência.

Durante o acompanhamento, os policiais perceberam que o suspeito portava uma arma de fogo. Ao ser abordado, o suspeito logo entregou o revólver e as munições. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Coari para os procedimentos legais.