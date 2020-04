Homem é preso com arma e drogas em rua de Manaus

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na madrugada desta quarta-feira (29), um homem de 25 anos por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Redenção, zona oeste da capital.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração suprimida; duas munições calibre 38, intactas; cinco porções de supostamente pasta base de cocaína; quatro porções de supostamente maconha; duas porções de supostamente cocaína; uma porção de supostamente oxi; uma balança de precisão; um aparelho celular; uma chave de veículo; e a quantia de R$ 164,00 em espécie.

Os policiais faziam patrulhamento ostensivo pelo bairro quando receberam denúncia, por meio do Whatsapp da corporação, por volta das 4h, informando que um traficante conhecido como “LK” estaria comercializando drogas e portando arma de fogo na travessa São João. A equipe se dirigiu imediatamente ao endereço informado e, durante incursão no local, os policiais logo visualizaram um indivíduo com as características repassadas na denúncia.

Após abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram a arma de fogo e as porções de possivelmente entorpecentes, que foram apreendidas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que o homem já tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.