Homem é preso com arma e drogas em frente a supermercado de Manaus

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na noite desta quarta-feira (06), um homem de 25 anos, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, de marca não identificada, com numeração suprimida, uma porção grande de supostamente maconha tipo skunk, seis porções médias de supostamente cocaína em pó e um bracelete eletrônico de vigilância, número 25-0132262.

Os policiais faziam patrulhamento ostensivo na zona leste quando receberam denúncia anônima, por volta das 20h30, informando que havia um homem portando arma de fogo em frente a um supermercado na avenida Grande Circular. Ao chegar ao local informado, a equipe logo visualizou um indivíduo em atitude suspeita.

Após abordagem, durante revista pessoal, os policiais encontraram o revólver que estava na cintura do suspeito. Ao ser indagado, ele disse que iria trocar o revólver por drogas e informou o local onde o entorpecente estava escondido. Durante as buscas, os policiais encontraram as porções de supostamente entorpecentes, tendo o dono da droga fugido ao ver a chegada da polícia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.