Homem é preso com 500 trouxinhas de droga e dinheiro em Manaus

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - Lucas Eduardo Jesus da Mota, 25, foi preso na noite de terça-feira (28), na rua José Antunes, bairro Morro da Liberdade, zona Sul, por suspeita de atuar com o tráfico de drogas na cidade Com ele, foram encontradas cerca de 500 trouxinhas de cocaína, além de R$ 447, em espécie.

De acordo com o delegado do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Fabiano Rosas, titular da unidade policial, as investigações em torno do caso tiveram inicio depois que a equipe, por meio de denúncia anônima, informações de que infratores estariam comercializando materiais entorpecentes nas imediações do endereço mencionado. Diante disso, as equipes da unidade policial procederam com diligências, afim de apurarem a veracidade da delação.

“Com base nas informações recebidas, decidimos montar campana no local, para averiguarmos a movimentação da área. Após constatarmos que havia um indivíduo em atitude suspeita, efetuamos a abordagem do mesmo, ocasião em que realizamos a revista pessoal. O suspeito em questão, que se identificou como Lucas Eduardo, estava em posse de uma grande quantidade de trouxinhas de drogas, além de dinheiro”, explicou Rosas.

Conforme o titular do 7º DIP, diante da materialidade do delito, o infrator foi conduzido ao prédio da unidade policial, onde prestou depoimento e recebeu voz de prisão.

Lucas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos na unidade policial, ele será encaminhado para a audiência de custódia, que será realizada por meio de videoconferência.