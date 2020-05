Homem é preso após polícia rastrear motocicleta roubada em Manaus

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Um homem de 25 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (12), em sua casa na rua Martinica, Nova Cidade, zona Norte, após uma motocicleta roubada ter sido encontrada com ele.

De acordo com a polícia, a prisão do suspeito ocorreu após o dono da motocicleta ter procurado a equipe para informar que o veículo havia sido furtado de sua residência, mas era equipada com um rastreador, o qual estava dando como local a casa a rua Martinica.

A polícia foi até o local indicado e constatou que a motocicleta realmente se encontrava lá. A moto já se encontrava parcialmente desmontada, além dela também foi encontrada outra motocicleta, também parcialmente desmontada e várias outras peças de moto, e duas placas de motocicletas, da quais uma se encontra com restrição de furto.

O homem foi preso em flagrante e conduzido ao 6* Distrito Integrado de Polícia (DIP) para ser apresentado por receptação juntamente com as motocicletas e todas as peças e placas.