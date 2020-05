Homem é preso após invadir agência bancária para furtar ventiladores em Manaus

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na noite deste domingo (10), um homem por furto qualificado em uma agência bancária localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Os policiais faziam patrulhamento na área quando foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 19h30, para averiguar uma situação de furto em uma agência bancária, onde dois infratores teriam quebrado a porta de vidro e entrado no local para furtar.

Ao chegar ao local, os policiais logo verificaram que a porta giratória estava com o vidro quebrado. Logo após chegou um homem, que se identificou como supervisor de atendimento e abriu a agência para os policiais entrarem e verificar se tinha alguém lá dentro. Após analisar as imagens do circuito interno, o supervisor verificou que dois homens haviam entrado no local e levado dois ventiladores.

De posse das características dos suspeitos, os policiais iniciaram as buscas e logo avistaram e abordaram um dos suspeitos, que estava do outro lado da rua observando a movimentação. Em revista pessoal, os policiais nada encontraram com ele, porém confirmaram que se tratava de um dos invasores ao observar as imagens do cricuito interno.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.