Homem é preso após agredir e ameaçar a própria mãe em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 28 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (8), após espancar sua proópria mãe. A prisão dele ocorreu na casa da vítima na rua Judith Silveira, Bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Ricardo Cunha, a mãe dele procurou a delegacia para relatar que vinha sofrendo constantes violências domésticas por parte do seu filho.

A vítima relatou ainda, que em uma determinada ocasião, seu filho se utilizou de uma arma de fogo de fabricação caseira para lhe fazer ameaças de morte. A equipe fez buscas na casa e encontrou uma arma caseira no quarto do suspeito, além de duas munições calibre .20 não deflagradas.

Ao ser questionado, o homem confessou que a arma era de sua propriedade. Ele foi preso em flagrante delito. Após procedimentos cabíveis ele deve passar por audiência de custódia.