Homem é preso ao tentar estuprar a própria diarista no Amazonas

Manaus/AM- Um homem de 26 anos foi preso nesse sábado (18), depois de atacar e tentar estuprar uma diarista no Centro da cidade de Maués, no interior do Amazonas.

A vítima estava trabalhando na casa dele e relata que foi abordada inesperadamente. O homem a teria arrastado à força para dentro do quarto e tentado arrancar a roupa dela.

A diarista travou luta com ele e assim que conseguiu se desvencilhar saiu correndo do imóvel e procurou uma delegacia. A polícia foi até o endereço do suspeito e conseguiu prendê-lo em flagrante.

Ele foi levado para o 48º DIP e deve responder por tentativa de estupro.