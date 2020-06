Homem é esfaqueado e tem casa incendiada ao tentar acabar com festa clandestina em Manaus

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Manaus/AM - Uma casa onde acontecia uma festa clandestina pegou fogo na manhã desse domingo (21), na rua Belém, bairro Gilbero Mestrinho, Zona Leste. Uma dono do imóvel ainda foi esfaqueado no meio da confusão local.

Tudo começou o imóvel foi alugado para um grupo de pessoas realizar uma festa mesmo com a proibição imposta pelo Governo por conta da pandemia de coronavírus. O proprietário foi convidado para participar, mas horas depois, já ao amanhecer, o homem decidiu por fim a comemoração e o grupo não aceitou.

Uma briga entre eles foi iniciada e até tiros foram disparados. Na confusão, o dono foi esfaqueado nas costas e o local foi incediado. Nesse momento grupo fugiu e abandonou o ferido que foi socorrido e encaminhado por populares ao Hospital Platão Araújo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu impedir que as chamas se espalhassem. A polícia também foi acionada, mas não encontrou ninguém no local. O caso será investigado e o os responsável pela tentativa do homicídio pode ser preso.