Homem é agredido por populares ao tentar roubar celular de pedestre em Manaus

Manaus/AM - Um homem que não teve o nome divulgado, foi agredido por populares, após tentar roubar o celular de uma pedestre, na tarde de quinta-feira (14), em uma praça no bairro de Petrópolis, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a equipe da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada por pessoas que estavam passando na rua. Os policiais, ao chegarem no local, constataram que o homem estava com vários hematomas.

O homem agredido foi conduzido na viatura até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, onde recebeu atendimento médico.