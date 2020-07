Homem assalta mulher e acaba levando surra de populares em Manaus

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, nesta terça-feira (14), por volta das 9h15, um homem de 30 anos, apontado como autor de roubo a uma mulher de 51 anos, ocorrido nas imediações de uma loja de eletrodomésticos na esquina da avenida Boulevard Álvaro Maia com a rua Jonathas Pedrosa, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

Segundo os policiais, a equipe fazia patrulhamento de rotina naquela área quando foi alertada por populares que um homem havia sido detido por um grupo de pessoas e recebendo ameaças de espancamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito e a vítima em meio a uma confusão.



Após ouvir o relato da mulher, detiveram o suspeito, com quem foram encontrados, após revista pessoal, um simulacro de arma de fogo, além dos objetos roubados, reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.



Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e, junto com a vítima e os objetos, foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.