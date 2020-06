Hemoam divulga lista dos aprovados em edital de bolsas de pesquisa

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) por meio do Comitê Institucional do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) torna público o resultado da seleção dos projetos que serão desenvolvidos no âmbito do Paic-Hemoam, vigência 2020-2021.

Os estudantes que se candidataram ao processo seletivo para disponibilização de bolsas de iniciação científica já podem consultar a lista com os nomes dos aprovados na aba editais do site www.hemoam.am.gov.br

No total, 29 projetos foram selecionados para a concessão de bolsas nesta edição. Desses, 19 são projetos novos e 10 foram projetos renovados. As renovações foram necessárias em virtude da pandemia do novo coronavírus, que afetou o desenvolvimento dos mesmos.

Os candidatos aprovados deverão enviar via e-mail (paichemoam@gmail.com) à Fundação Hemoam, até o dia 30 de junho de 2020, a documentação necessária para a implementação das bolsas conforme descrito no edital 001/2020.

Além disso, posteriormente será realizada reunião de instrução e implementação das Bolsas concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) via plataforma digital.