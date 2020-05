Hemoam abre edital com 29 bolsas para iniciação científica

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

Manaus/AM - O edital 2020 do Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC), da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) foi aberto neste sábado (23). As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (25) com a oferta de 29 bolsas no valor de R$ 400.

O certame é voltado a estudantes de graduação dos cursos de biologia, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, psicologia e odontologia. O edital pode ser acessado por meio do site www.hemoam.am.gov.br.

Como pré-requisito para integrar o programa, o candidato deverá buscar um orientador do quadro de pesquisadores do Hemoam cadastrado no PAIC e elaborar um projeto de iniciação cientifica com duração de 12 meses. A inscrição ocorrerá de forma digital, no período de 25 de maio a 14 de junho de 2020, pelo link https://bit.ly/36ipDDS.

O programa é realizado em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Sobre o programa - O PAIC-Hemoam é um programa voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. As bolsas são financiadas com recursos do tesouro do Estado do Amazonas por meio da Fapeam. Informações pelo e-mail: paichemoam@gmail.com ou telefone: (92) 3655-0113.