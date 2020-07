Grupo que assaltava postos de gasolina explodiu cinco cofres em Manaus, diz polícia

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), com apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA) e do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) prendeu ao longo da madrugada e manhã desta quinta-feita (30) seis pessoas suspeitas de integrar um grupo que explodia e roubava cofres de posto de combustíveis em vários bairros de Manaus.

O titular da DERFD, Aldeney Goes, contou que a ação da polícia teve início após a prisão de cinco suspeitos, em flagrante, no posto de gasolina da Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul. Na ocasião foram presos Caio Fábio Artur de Queiroz, 25, Deivid Gilberto de Souza Costa, 22, Eduardo Jordan Branches Barros, 28, Janderson Campos Souza, 26, Rainier da Silva Maia, 26.

Segundo o delegado, no momento em que a operação foi deflagrada, os cincos suspeitos estava prestes a explodir o cofre do referido posto de gasolina. Com eles, foram apreendidos três veículos, uma arma de fogo e um explosivo, que foi entregue ao Marte para fazer a detonação.

Conforme Goes, as investigações apuraram que o grupo explodiu pelo menos cinco cofres na capital somente este ano. As diligências em torno do caso devem continuar para indentificar e prender outros integrantes.

O delegado disse ainda, que além das prisões em flagrantes, na manhã desta quinta-feira, por volta das 9h, eles prenderam em cumprimento a mandado de prisão temporária Werison Souza de Oliveira, 33. Ele é suspeito de intagrar o grupo que explodia os cofres.

Os presos devem passar por procedimentos cabíveis e depois vão ficar a disposição da Justiça.