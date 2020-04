Grupo envolvido com o tráfico de drogas é preso no Amazonas

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - Dois homens e uma mulher foram preso e um adolescente de 15 anos apreendido, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Senador II, no município de Maués. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (28).

Com eles, os policiais apreenderam 13 trouxinhas de supostamente maconha, uma porção grande de supostamente maconha, dois aparelhos celulares, uma motocicleta Honda Biz e a quantia de R$ 55,00 em espécie.

Os policiais faziam patrulhamento na área quando receberam denúncia, por volta das 11h, informando que dois indivíduos haviam ameaçado, com uma arma de fogo, um homem no bairro Senador II.

Ao chegar ao local informado, os policiais logo visualizaram os suspeitos em uma motocicleta modelo Biz. Após abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao ser indagado, um dos suspeitos disse que era traficante e que sabia onde a droga estava escondida.

Os policiais foram até uma residência indicada pelo suspeito, onde encontraram uma mulher e um adolescente. Durante as buscas no local, os policiais encontraram as porções de drogas escondidas no ralo do banheiro. A mulher disse não saber da droga, mas o adolescente disse que lá era o local do esconderijo e que ele seria um “aviãozinho” do tráfico.

Durante a ação, foi constatado que os envolvidos estão ligados a um grupo criminoso que havia sido preso na sexta-feira (24) com mais de 20 quilos de entorpecentes. Diante dos fatos, os suspeitos adultos receberam voz de prisão e o adolescente recebeu voz de apreensão, sendo todos conduzidos ao 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município, para os procedimentos legais.