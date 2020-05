Grupo é preso por envolvimento com o tráfico de drogas no Amazonas

Coronavírus x política e poder

Manaus/AM - Após recebimento de denúncia anônima, policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, no município de Lábrea, detiveram, na tarde de segunda-feira (11), quatro homens, de idades entre 20 e 24 anos, envolvidos no crime de tráfico de drogas, sendo um deles foragido da justiça.

Segundo os policiais da 4ª CIPM, a prisão ocorreu na residência de um homem de 21 anos, foragido da Justiça, com dois mandados de prisão da carceragem do 60º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Lábrea, e líder do grupo, que era formado por mais três jovens com idade entre 20 e 24 anos.

Com os detidos, os policiais encontraram cerca de 70 gramas de maconha divididas em 16 porções, uma trouxinha de 2 gramas de maconha, cinco trouxinhas de cocaína e a quantia de R$ 40,00 em espécie.

Após a detenção dos suspeitos, os quatro homens, juntamente com a materialidade, foram entregues na Delegacia de Polícia de Lábrea.