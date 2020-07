Grupo é preso após furtar R$ 1,6 mil em objetos de loja em shopping de Manaus

Wilson Lima e a teoria do nada

Manaus/AM - Quatro pessoas foram presos após furtarem produtos de uma loja de departamentos, localizada dentro de um shopping no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (15).

De acordo com a polícia, a prisão do grupo ocorreu após denúncia anônima. A polícia conseguiu a placa do carro usado por eles na fuga e os encontrou no bairro do Manoa.

Conforme a polícia, durante a abordagem, uma mulher que estava com eles, tentou subornar os policiais com os produtos furtados.

De acordo com a polícia, o grupo usava um acessório magnético para driblar o sistema de segurança da loja. No total, foram furtados quatro mochilas de marca e vários brinquedos, que somam cerca de R$ 1,6 mil em prejuízo.

Todos os produtos foram recuperados. O veículo usado pelo quarteto foi apreendido.

Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem ficar à disposição da Justiça.