Grupo de risco fica de fora da reabertura do comércio em Manaus

Manaus/AM – Apesar da abertura do comércio no Amazonas iniciar no dia 01 de junho, as pessoas do grupo de risco não vão poder retornar às atividades ainda.

De acordo com o planejamento apresentado em coletiva, na noite desta quarta-feira (27), o grupo de risco devem voltar, exceto se não permitido por ordem médica, no quarto ciclo da abertura gradual, que será no dia 6 de julho.

Grupos de risco

Pessoas acima de 60 anos se enquadram no grupo de risco, mesmo que não tenham nenhum problema de saúde associado. Além disso, pessoas de qualquer idade que tenham comobirdades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas, entre outras.