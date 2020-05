Grupo de Intervenção Penitenciária retoma treinamentos técnicos nas unidades prisionais

A crepioca do vice-governador

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) autorizou a retomada dos treinamentos técnicos do Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP) nas unidades prisionais. As instruções táticas foram suspensas, no mês de março, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Para o retorno dos treinamentos, os policiais militares receberam orientações sobre as medidas preventivas adotadas pela Seap no combate à disseminação da Covid-19 no âmbito prisional, como o uso de equipamentos de proteção individual e a higienização das mãos e dos calçados.

O coordenador do GIP, capitão Vítor Moraes, disse que os treinos práticos e teóricos voltam a ser contínuos. “As instruções são necessárias para alinharmos os procedimentos técnicos e operacionais a fim de que sejam realizados de forma segura e que preservem a integridade física dos detentos, colaboradores e dos próprios policiais militares”, informou.

Nesta retomada, as instruções técnicas e práticas ficaram a cargo do tenente César de Moraes, do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). “Toda semana, selecionaremos equipes para participarem dos treinos”, afirmou o coordenador do GIP.

Segurança - O GIP foi criado no dia 21 de fevereiro de 2019 para atuar em situações de revista, fuga e rebeliões. O GIP desempenha ações de vigilância interna das unidades prisionais em pavilhões, quadras de esporte e celas.