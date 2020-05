Grátis: Cartão Cidadão é emitido até sexta-feira na zona Norte, em Manaus

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Manaus/AM – Para evitar a propagação do novo coronavírus, causador da covid-19, a Prefeitura de Manaus estimula o uso do Cartão Cidadão aos usuários do transporte coletivo. Até sexta-feira, 29/5, os moradores do conjunto Viver Melhor II, na zona Norte, estão recebendo acesso grátis da primeira via do cartão para que o pagamento da passagem de ônibus seja de forma digital. O atendimento acontece das 8h às 14h, dentro de um ônibus estacionado na avenida da Conquista, próximo à escola da Polícia Militar do local.

“Estamos avançando nas medidas para conter a propagação da Covid-19 dentro dos coletivos. É uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, quando publicou decreto para universalização do Cartão Cidadão. E já comprovamos a adesão dos usuários a essas medidas. Além do uso das máscaras dentro dos coletivos, os passageiros começam a ter consciência sobre as vantagens de utilizar o sistema moderno e seguro do pagamento da passagem de ônibus por meio do cartão”, informou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra.

O diretor-presidente complementou que, além da estratégia para conter a propagação do vírus, evitando o manuseio de dinheiro, o uso do cartão contribui para mais rapidez no embarque e acaba com os conflitos de troco.

O atendimento dentro do ônibus do Cartão Cidadão segue todas as medidas de segurança neste momento de pandemia do novo coronavírus, com funcionários utilizando máscaras de proteção e luvas. A ação itinerante é coordenada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e será ampliada para todas as zonas da cidade.

“A campanha de incentivo ao uso do cartão tem sido um sucesso. Até o momento foram emitidos mais de 1,2 mil cartões no atendimento itinerante e podemos perceber uma redução no número de passageiros que optam por pagar a passagem em dinheiro, ressaltou o presidente do Sinetram em exercício, Marco Aurélio Feitosa.

Os interessados em obter o Cartão Cidadão deverão se dirigir ao ônibus do atendimento itinerante, munidos de RG e CPF. A primeira via do cartão é entregue na hora, grátis. Após adquirir o cartão, os usuários poderão comprar os créditos necessários e fazer a recarga em 350 pontos de vendas, divulgados no site www.sinetram.com.br.