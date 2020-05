Governo teve proposta mais barata para compra de respiradores no Amazonas

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Empresa ofereceu para o governo do Amazonas contrato mais barato para a compra de respiradores, com um desconto total de R$ 32 mil em relação ao que foi fechado com uma empresa revendedora de vinhos, conforme divulgou o site Uol, nesta terça-feira (5). Além do desconto, esta empresa oferecia a compra de cinco respiradores a mais.

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) optou pela compra superfaturada, com dispensa de licitação, de 28 respiradores mecânicos, modelo Stellar 150, da marca Resmed, por R$ 104,4 mil cada um, e mais quatro aparelhos da Philips, por R$ 117,6 mil cada, dando um total de R$ 2.976.000, em contato com a empresa de vinhos, Vineria Adega.

A oferta mais barata foi da empresa Sonoar, no valor total de R$ 2.944.000, R$ 32 mil mais barata, oferecendo cinco respiradores a mais. A compra seria de 29 equipamentos modelo Stellar 150 por R$ 88 mil cada um, dando um desconto de R$ 16 mil e os aparelhos da Philips por R$ 98 mil cada, R$ 19,6 mil mais em conta.

Essa proposta vai em desencontro com a afirmação do governador Wilson Lima, que em entrevista para o jornalista Roberto Cabrini disse que não tinha recebido proposta mais barata para a compra dos respiradores. “Eu tive proposta, esta foi a mais barata que eu consegui encontrar. Se encontrar mais barato que isso, eu compro”, disse Lima.

Em nota, a Susam respondeu ao Uol afirmando que a empresa Sonoar teve sua proposta descartada, “porque tinha a condição de pagamento antecipado, antes do recebimento do produto, e também aquelas que apresentavam prazo muito longo para a entrega, visto que a dispensa foi por situação emergencial”.

A secretaria acrescentou que a Sonoar estabeleceu prazo de validade de 1 dia da sua proposta cobrando pagamento à vista ou por transferência bancária. "Portanto, esclarece que não é verdadeira a informação de que a Susam pagou mais caro pelos equipamentos", afirmou em nota.

Mesmo sendo R$ 32 mil mais barato, a proposta da Sonoar também apresentava sobrepreço dos respiradores, que são vendidos por R$ 25 mil, os modelos Stellar, e por R$ 38 mil os Philips.