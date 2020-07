Governo suspende quarta edição do ‘Muda Manaus’

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - O Governo do Amazonas informa que, devido à alta procura pelos serviços ofertados na quarta edição do programa “Muda Manaus”, decidiu pela suspensão das atividades, que deverão ser retomadas em nova data, ainda a ser definida.

Por entender que ainda vivenciamos um momento de enfrentamento à Covid-19 e para garantir o acesso dos cidadãos aos serviços, o Governo do Amazonas ressalta que foram adotadas rigorosas medidas de segurança sanitária, como aferimento de temperatura corporal, álcool gel 70% à disposição e oferta de máscaras faciais para aqueles que não possuíam a proteção individual obrigatória, além da orientação quanto ao distanciamento social durante a espera pelo atendimento.

Mesmo descentralizando as atividades, que ocorreram nas escolas estaduais Wilma Vitoriano Geber e Frei Mario Monacelli, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, o volume de pessoas em busca dos serviços dos 22 órgãos envolvidos no “Muda Manaus” apresentou-se maior do que o esperado. Cartazes e folhetos foram afixados com os horários de atendimento, e a comunidade procurou os serviços com muita antecedência de horário. Tal conduta resultou na formação de filas do lado de fora das escolas.

Ressalta-se ainda que todos que procuraram os serviços oferecidos nesta quinta-feira (02/07) foram atendidos.