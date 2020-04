Governo pede apoio do CMA para combate ao coronavírus no Amazonas

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - O Governo do Amazonas encaminhou neste domingo (26), ofício assinado ao chefe do Comando Militar da Amazônia (CMA), general do Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, solicitando apoio para intensificar medidas de combate e enfrentamento da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19) no estado.

No documento, o Governo pede apoio das Forças Armadas em recursos humanos, estrutura, logística e fiscalização. O Estado solicita que sejam cedidos profissionais da saúde para apoiar a assistência nas unidades de saúde do Amazonas, bem como pessoal para apoiar no controle de barreiras sanitárias; na fiscalização de cumprimento de isolamento social nas ruas e de distanciamento em filas de bancos; na segurança de unidades de saúde e do perímetro externo de cemitérios; e no auxílio à desinfecção de ambulâncias e instalações.

Na área de estrutura, é pedida a cessão e instalação, incluindo equipamentos e recursos humanos, de hospitais de campanha; e também a disponibilização de navios-hospitais da Marinha para atendimentos que não sejam de Covid-19, de acordo com a capacidade instalada. Foi solicitado, ainda, apoio das Forças Armadas para que assegurem a continuidade do apoio nos planos de contingências dos distritos indígenas em regiões de fronteira.

Na área de logística foi pedido o apoio no transporte, inclusive aéreo, de pacientes, materiais e equipamentos no âmbito do Amazonas, bem como no transporte de corpos e na logística de entrega de donativos, insumos e ajuda humanitária.