Governo já tem data para volta às aulas em Manaus

Manaus/AM - O governador Wilson Lima (PSC) vai anunciar, nesta terça-feira (28), a possível data de retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública estadual em Manaus. Uma entrevista coletiva foi confirmada para amanhã às 9h30, no Centro Educacional de Tempo Integral (CETI) Elisa Bessa Freire, localizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira.

Junto às datas, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto apresentará, também, o seu Plano de Retorno às Atividades Presenciais, documento no qual constarão protocolos de segurança em saúde e demais orientações que deverão ser seguidas por toda a comunidade escolar.

O Plano de Retorno começou a ser elaborado pela Secretaria de Educação ainda no mês de abril, logo após a suspensão das aulas presenciais da rede. Para a sua criação, a pasta tomou como base as diretrizes do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); experiências internacionais; recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS); e orientações de órgãos educacionais do Brasil e do exterior, como é o caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), World Bank Group; e do movimento nacional “Todos pela Educação”.]