Governo Federal publica novos editais para asfaltamento do ‘trecho do meio’ da BR-319

Manaus/AM - O Governo Federal publicou três editais de licitação para obras de recuperação do trecho do meio da BR-319, no Amazonas. Esses trechos são considerados os mais críticos da rodovia, onde não há pavimentação. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, havia informado que os editais seriam publicados no final do mês de junho.

Os avisos de licitação com os números 230, 231 e 232 foram publicados no Diário Oficial da União pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit). São três pregões eletrônicos que já estão recebendo propostas desde a última quinta-feira (2). A abertura das propostas deve ser realizada no próximo dia 14 deste mês.

Os editais são para os trechos entre os quilômetros 178,50 a 433,10 da BR-319.

Veja os avisos publicados: