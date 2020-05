Governo do Amazonas avalia medidas mais rígidas de isolamento após 1.004 mortes pela Covid-19

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM - Após o Amazonas alcançar a marca de 1.004 mortes pela Covid-19 no último domingo (10), o governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (11), que decretou luto de três dias em homenagem às vítimas da pandemia do novo coronavírus. Wilson informou que nesta terça-feira (12) se reunirá com representantes de demais poderes e órgãos de controle do Estado para definir medidas mais rígidas de isolamento social.

“Ontem nós ultrapassamos a casa de mil mortos aqui no Amazonas. Hoje o Governo do Estado está decretando luto oficial de três dias e bandeiras a meio mastro, lamentando essas mortes que foram ocasionadas pelo coronavírus. Amanhã estarei reunindo com os poderes, com a indústria e o comércio para a gente reavaliar a possibilidade de estabelecermos medidas mais restritivas, porque quanto maior for o isolamento, mais rápida há a possibilidade da gente sair dessa situação e retomar a nossa rotina”, informou.