Governo divulga regras que comércios e igrejas devem cumprir durante reabertura em Manaus

Manaus/AM - O governador do Amazonas Wilson Lima, reafirmou nessa sexta-feira (29), que a 1º etapa de reabertura do comércio deve ocorrer na próxima segunda-feira (1), mas estabeleceu uma série de regras que devem ser seguidas para que o comércio continue ativo. Todas elas foram divulgadas por meio de decreto que consta no Diário Oficial.

Entre estas regras estão medidas de distanciamento social: espaçamento de 1,5m entre pessoas, controle de aglomerações, higiene pessoal, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel 70% e desinfecção fora do estabelecimento; e sanitização de ambientes: como desinfecção de superfícies, reforço na limpeza e boa ventilação, confira:

Shoppings - O funcionamento dos shopping centers de Manaus deverá seguir o cronograma de abertura gradual conforme o tipo de estabelecimento, assim como o limite de ocupação máxima de 50% da sua capacidade, de acordo com o estabelecido no decreto.

Fica mantida a autorização para que os shopping centers disponibilizem, para os estabelecimentos cuja autorização de funcionamento ainda não esteja em vigor, pontos de coleta de compras eletrônicas em seus estacionamentos, em formato de guichês, nunca superiores a dois metros quadrados de área, para que funcionem em regime drive-thru.

Nesse caso, algumas regras devem ser observadas, como limitação de até 20 guichês por shopping; limite de um vendedor por vez no guichê; proibição de estocagem ou armazenamento de produtos nos guichês, bem como oferta de outros itens; e respeito aos protocolos de higienização e segurança.

Igrejas e templos - As igrejas, templos religiosos, lojas maçônicas e estabelecimentos similares foram incluídos no primeiro ciclo de retomada, com início no dia 1º de junho, exceto para os grupos de risco (idosos, criança, pessoas com doenças crônicas).

Esses espaços deverão funcionar com 30% de ocupação e com eventos de no máximo 1h30 de duração, no caso de cultos diários, respeitando um intervalo mínimo de 5h entre um evento e outro, de modo a permitir a limpeza adequada no ambiente, evitando-se a aglomeração na entrada e saída de pessoas. No caso de cultos semanais, estes deverão ter duração máxima de 4h.

Se o decreto não for obedecido, o Governo avisa que poderá decidir por voltar atrás e suspender a reabertura. Lembrando que grupo de risco deve permanecer em casa até segunda ordem.