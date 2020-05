Governo disponibiliza 200 testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 no Amazonas

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM - Comunidade indígena Três Unidos e comunidades Acajutuba e Bela Vista receberam reforço do estado para realização de testes nesta quinta-feira (21)

Um total de 200 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 foi disponibilizado pelo Governo do Amazonas, nesta quinta-feira (21), para moradores de três Unidades de Conservação (UC) Estaduais gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). A entrega foi realizada em comunidades da zona rural de Manaus e Iranduba, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

Os testes disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) foram encaminhados para a comunidade indígena Três Unidos, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Aturiá-Apuauzinho (80 testes); para a comunidade Acajatuba, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro (100 testes); e para a comunidade Bela Vista, na RDS Puranga Conquista (20 testes).

Esta é a primeira remessa de testes rápidos de Covid-19 feita pelo Governo especificamente para distribuição em territórios de Unidades de Conservação Estaduais.

Os kits de testagem foram distribuídos nos polos base de atendimento. Na comunidade Três Unidos, os testes serão aplicados por profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus (DSEI Manaus), enquanto nas demais comunidades a aplicação será administrada por profissionais da assistência básica das próprias prefeituras, que atuam dentro das áreas protegidas.