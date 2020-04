Governo confirma que atingiu capacidade máxima de leitos no Delphina Aziz

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Após um funcionário denunciar na manhã desta sexta-feira (10) que o Hospital Delphina Aziz, que é referência no tratamento do covid-19, ter colapsado nesta madrugada, o governo do Amazonas anunciou, na tarde desta sexta-feira, que a unidade de saúde atingiu a capacidade máxima operacional.

Conforme o governo, no momento o hospital se encontra sem condição de operar por falta de profissionais e que agora eles devem atuar para novas contratações para assegurar que nenhum caso fique sem assistência na rede pública.

Devido ao colapso no hospital, novos pacientes serão remanejados para outras unidades de saúde da capital.

Em informações repassadas nesta sexta-feira pela Secretaria de Comunicação do Estado, 60 leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid-19 estão ocupados no hospital referência - com nove disponíveis. O órgão afirma, no entanto, que não há equipe médica suficiente para realizar o atendimento. Há um trabalho para a contratação de profissionais por parte da chefia do hospital "que já avançou na contratação de técnicos e enfermeiros", informou o governo.