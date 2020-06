Governo autoriza pagamento da primeira parcela do 13º salário no Amazonas

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

Manaus/AM - O pagamento da primeira parcela do 13º salário para mais de 90 mil servidores públicos ativos e inativos foi autorizado pelo Governo do Amazonas. A liberação dos recursos será realizada nesta quinta-feira (25) e sexta-feira (26). O governador Wilson Lima autorizou o pagamento do montante de R$ 229,4 milhões, que deverá aquecer a economia do Estado.



A primeira parcela equivale a 50% do salário bruto. Não há desconto do imposto de renda nem da Amazonprev. Esses recolhimentos ocorrerão na liquidação da última parcela do décimo terceiro, cuja data será anunciada futuramente.



Na quinta-feira, receberão servidores dos grupos 1 e 2: aposentados, pensionistas, policiais e bombeiros militares, e servidores das secretarias de Saúde (Susam), Fazenda (Sefaz), Educação e Desporto, Produção Rural (Sepror) e Administração Penitenciária (Seap), do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), da Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).



Na sexta-feira, recebem os servidores do grupo 3, formado pelos demais órgãos que compõem a estrutura do Governo do Amazonas. A lista completa dos grupos está disponível no endereço eletrônico http://www.sead.am.gov.br/calendario-de-pagamento-2020/.