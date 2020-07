Governo anuncia retorno das aulas presenciais na rede pública em Manaus

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - O governador Wilson Lima divulgou nessa terça-feira (28), a data da retomada das aulas presenciais na escolas do estado na capital. Os alunos voltam às aulas no próximo dia 10 de agosto, primeiramente no no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira.

De acordo com o Governo, a escola foi totalmente adaptada aos protocolos de saúde. A volta às salas de aula será de maneira gradativa e híbrida. Os primeiros a retornarem - no dia 10 de agosto - são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais).

As aulas estão paralisadas há mais de três meses, nesse período os alunos têm recebido aulas no formato online, por meio de transmissão pela TV Encontro das Águas.

O Governo e a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) garante que a flexibilização foi planejada com todo o cuidado e que em caso de aumento na incidência de novos casos, a aulas podem voltar a ser suspensas.

"É um momento que foi muito bem pensado e avaliado. Temos dados que nos dão essa segurança no retorno", afirma Rosemary Costa Pinto.

Ela garante que o estado não tem nenhum caso registrado de infectados na comunidade escolar, nem entre alunos e nem entre profissionais. Rosemary garante que inspecionou todo o Ceti e que ele obedece todas as medidas preventivas exigidas pelo órgão.

Além de todos os cuidados (higienização, uso de máscara e álcool em gel, distanciamento social), secretário estadual de educação, Luis Fabian, pontua ainda que os estudantes terão apoio psicológico, tendo em vista que alguns perderam familiares e conviveram diretamente com a doença no período de isolamento.

Eles também terão a carga horária de aulas online estendido para que as aulas encerrem no início de dezembro.