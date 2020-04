Governador do Pará nega que Estado vai receber pacientes do Amazonas com Covid-19

Wilson Lima, o governador do lockdown

Manaus/AM - Em pronunciamento realizado por meio de vídeo, o governador do Pará, Helder Barbalho, negou que o Estado irá receber pacientes do Amazonas com Covid-19. Devido ao grande número de casos do novo coronavírus no Amazonas, principalmente em Manaus, e pelos problemas enfrentados com a falta de leitos, equipamentos e insumos na rede de saúde, a opção chegou a ser propagada no Pará.

No vídeo, Barbalho diz que o Pará prestará a assistência que puder para o Amazonas e também para o Amapá, mas que a estrutura da rede de saúde do Estado está preparada para receber os paraenses. O Pará atualmente possui 310 casos confirmados de Covid-19 e 14 óbitos, conforme dados da Secretaria de Saúde do Pará da última segunda-feira (13). No Amazonas são 1.275 casos e 71 mortes.