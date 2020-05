Governador do Pará anuncia lockdown em 10 cidades

Carlos Almeida é o Coringa

O governador do Pará, Helder Barbalho, informou à revista Veja nesta terça-feira (5) que irá decretar lockdown - bloqueio total - em dez cidades do Estado, a partir desta quinta-feira (7), para aumentar a taxa de isolamento social e frear o avanço dos casos de coronavírus. As regiões mais atingidas, como a metropolitana de Belém. a de Vigia de Nazaré e Santo Antônio do Tauá, e de Breves, no Marajó, terão a circulação de pessoas limitada.

Atualmente, a taxa de adesão ao isolamento social é de 48,27%. Conforme a OMS, o ideal para achatar a curva de contágio seria a taxa de pelo menos 70%. A medida será educativa até o domingo (10), mas a partir de então, poderão ser aplicadas punições em caso de descumprimento.

O Pará será o terceiro Estado a decretar lockdown em todo o Brasil. O primeiro, por decisão judicial, foi o Maranhão, seguido do Ceará, cujo governador anunciou também hoje que decretará o bloqueio total a partir da sexta-feira.