Governador do Amazonas, Wilson Lima passa mal e é hospitalizado

Manaus/am - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), foi hospitalizado na madrugada desta quinta-feira (30), após passar mal. Ele deu entrada no Hospital Check Up, onde está realizando exames.

Informações preliminares dão conta de que a indisposição de Wilson Lima o levou a precisar usar cadeira de rodas e apresentou quadro de vômito.

Nota do governo

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) informou que o governador Wilson Lima teve uma indisposição após a refeição, na noite de ontem (29), e nesta manhã passa por exames. Mais informações sobre o estado de saúde do governador serão dadas após o resultado dos exames.